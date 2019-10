Das ist die beste Bar der Welt

Die Top 50-Rangliste

1. Dante, New York, USA

2. Connaught BaR, London, UK

3. Floreria Atlantico, Buenos Aires, Argentinien

4. The NoMad, New York, USA

5. American Bar, London, UK

6. The clumsies, Athen, Griechenland

7. Attaboy, New York, USA

8. Atlas, Singapur

9. The Old Man, Hong Kong, China

10. LICORERIA LIMANTOUR, Mexiko City, Mexiko

11. manhattan, Singapur

12. Native, Singapur

13. Carnaval (NEW ENTRY), Lima, Peru

14. Katana Kitten (NEW ENTRY), New York, USA

15. Guilhotina (NEW ENTRY), São Paulo, Brasilien

16. Three Sheets, London, UK

17. himkok, Oslo, Norwegen

18. High five, Tokyo, Japan

19. salmon Guru, Madrid, Spanien

20. Paradiso, Barcelona, Spanien

21. Indulge Experimental Bistro, Taipei, Taiwan

22. The dead rabbit, New York, USA

23. Coupette, London, UK

24. The sg club (NEW ENTRY), Tokyo, Japan

25. DR. Stravinsky (NEW ENTRY), Barcelona, Spanien

26. Employees Only, New York, USA

27. el copitas, St. Petersburg, Russland

28. Scout, London, UK

29. Jigger & Pony (NEW ENTRY), Singapur

30. Operation dagger, Singapur

31. Baba au Rum, Athens, Griechenland

32. La factoria, Old San Juan, Puerto Rico

33. Presidente (NEW ENTRY), Buenos Aires, Argentinien

34. Schumann's, Munich, Deutschland

35. Speak Low, Shanghai, China

36. Little red door, Paris, Frankreich

37. tjoget, Stockholm, Schweden

38. The old man (NEW ENTRY), Singapur

39. Lyaness (NEW ENTRY), London, UK

40. Happiness Forgets, London, UK

41. Swift, London, UK

42. Trick dog, San Francisco, USA

43. Maybe Sammy (NEW ENTRY), Sydney, Australien

44. 1930 (NEW ENTRY), Milan, Italien

45. sober company (NEW ENTRY), Shanghai, China

46. Electric Bing Sutt (NEW ENTRY), Beirut, Libanon

47. Kwant (NEW ENTRY), London, UK

48. Artesian (RE-ENTRY), London, UK

49. coa (NEW ENTRY), Hong Kong, China

50. Jerry Thomas Speakeasy (RE-ENTRY), Rom, Italien