1., ALEXANDER KOBLINGER, DÖLLERER

Einer der spektakulären Wechsel am Sommelier-Transfermarkt: Der Obauer-Topspieler wechselte zu Döllerer und bildet dort mit Katharina Gnigler das wahrscheinlich beste Wein-Team des Jahres.



5440 Golling, Am Marktpl. 56,

Tel: 06244/42 200,

Di-Fr 18-21.30, Sa 12-21.30,

www.doellerer.at



2., RÉNE ANTRAG, STEIRERECK

Adi Schmid muss hier nicht genannt werden, er verdient quasi den Preis fürs Sommelier-Lebenswerk. An seiner Seite bewährt sich seit einigen Jahren der junge, überaus kreative und sehr smarte René Antrag.



Wien 3, Am Heumarkt 2a,

Tel: 01/713 31 68,

Mo-Fr 11.30-14.30, ab 18.30,

www.steirereck.at



3., HERMANN BOTOLEN, FUHRMANN

Der Wiedereinsteiger! Nachdem Sommelier-Superstar Hermann Botolen vorigen März sein eigenes Lokal aufmachte, hat Wien einen neuen Weingenuss-Tempel. Hier gibt’s Weine, die es sonst nicht gibt.



Wien 8, Fuhrmannsg. 9,

Tel: 01/944 43 24,

Mo-Fr 11.30-14.30, 18-23.30,

www.restaurantfuhrmann.com



4., STEVE BREITZKE, DAS LOFT

Die Küchenchefs kommen und gehen, der famose Ausblick und einer der besten, individuellsten Sommeliers des Landes bleibt zum Glück. Dieses Lokal besucht man nicht zuletzt wegen des Sommeliers.



Wien 2, Praterstr. 1,

Tel: 01/906 16-8110,

Mo-So 12-17.30, 18-22.30,

www.sofitel-vienna-stephansdom.com



5., CHRISTIAN ZACH, DIE WEINBANK

Niemand kann einen steirischen Wein besser vermitteln als Christian Zach. Sowohl klassische als auch Avantgarde-Weine kennt er wie seine Westentasche, ein Lexikon! Und manche Weine hat nur er.



8461 Ehrenhausen, Hauptstr. 44,

Tel: 03453/22 291,

Mi-So 11.30-21,

www.dieweinbank.at



