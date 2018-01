1., MIA VIA

Ein sehr spannendes Projekt: Wellness- und Beauty-Salon mitten in der Stadt, in dem auch biologisch und leicht gekocht werden soll. Die geplante Eröffnung im Dezember verschob sich in den Jänner.



Wien 3, Landstraßer Hauptstr. 14-16,

Tel: 0676/462 54 20,

www.miavia.com



2., ROBERTO II

Roberto Pavlovic-Hariwijadi ist so etwas wie der bekannteste Barkeeper Wiens. Seine 2014 gegründete Bar „Roberto“ ist erste Adresse, demnächst kommt eine zweite Location dazu.



Wien 1, Jasomirgottstr. 7



3., PETER PANE

Vapiano, L’Osteria, BlockHouse, Maredo – Zeit für die Niederlassung der nächsten deutschen Restaurantkette in Wien: Im ehemaligen „Yellow“ gibt’s bald „leckere Burger, Fritten und Salate“.



Wien 6, Mariahilfer Str. 127,

www.peterpane.de



4., STÖCKL IM PARK

Vor 18 Jahren schloss das „Belvederestöckl“ im Schwarzenbergpark, eine der tollsten Locations der Stadt. Nun eröffnet das Salm-Bräu hier ein modernes Bräu-Lokal mit 3.000 m² Gastgarten.



Wien 3, Prinz-Eugen-Str. 25,

www.stoecklimpark.at



5., AEND

Das Beste zum Schluss: Fabian Günzel war 2016 als Küchenchef im „Loft“ Gault-Millau-Newcomer des Jahres“, im Februar eröffnet er sein radikales und kompromissloses eigenes Restaurant.



Wien 6, Mollardg. 76,

www.aend.at



