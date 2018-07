Fernseh-Snacks: Warum Sie jetzt Nüsse essen sollten

„Salz fördert den Gusto, man isst automatisch mehr. Naturbelassene Nüsse befriedigen das Bedürfnis nach einem Snack genauso gut“, betont Russmann. Am liebsten knabbern die Österreicher übrigens klassische Erdnüsse und Cashews, gefolgt von Mandeln, Pekan- und Macadamianüssen. Vor allem der Geschmack der Cashews, botanisch gesehen gar keine Nuss und daher für Nuss-Allergiker verträglich, begeistert. „Durch die angenehme, leichte Süße hat man das Gefühl, etwas Echtes zu naschen.“

Aufgepeppt

Wer seine Nüsse dennoch aufpeppen will, kann sie auch selbst veredeln. „Da kann man seine Fantasie spielen lassen, es gibt unendlich viele Variationen.“ Gut eignen sich simple Marinaden mit etwa Öl, Essig oder Gewürzen (Chili etc.). Man bäckt sie auf einem Backblech im Rohr, bis die Marinade getrocknet ist – will man mehr Röstgeschmack, bei höheren Temperaturen. Und was Snack-Fans freuen dürfte: Die gewürzten Nüsse lassen sich sogar in der Halbzeit-Pause zubereiten.