Eistees im Test: Sehr süß und nichts für Kinder

Viel Zucker

Der höchste Zuckgehalt wurde beim Arizona Pomegranate Green Tea gefunden - mit 8,2 Gramm pro 100 Gramm, was 11 Würfelzucker in einer Flasche entspricht. Auf Platz zwei rangiert der Eistee Pfirsich von Clever mit 7,5 Gramm.

Im Schnitt enthalten die untersuchten Eistees 5 Gramm pro 100 Milliliter - also rund 25 Gramm pro halber Liter. Das sind rund sechs Stück Würfelzucker, die man mit einer Flasche Eistee in den Körper spült.

Die günstigsten Produkte waren Clever Eistee Pfirsich und Wake Up Eistee Pfirsich mit 40 Cent pro Liter. Teuerstes Produkt der All I Need Green Tea, der 6 Euro pro Liter kostet.