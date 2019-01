Eierlikör: Warum er dem Gaumen Freude bereitet

Samtiges Mundgefühl, zuckrig im Geschmack, aromatisch im Abgang: Zu Weihnachten und rund um Ostern ist Eierlikör traditionell besonders begehrt. Echte Liebhaber genießen die dickflüssige Spirituose gerne auch das ganze Jahr über – etwas als Digestif zum Kaffee, oder als Zutat für Kuchen, Torten und Desserts.

Doch was macht Rompope und Eggnog, wie die dem Eierlikör sehr ähnlichen Getränke in Mexiko beziehungsweise englischsprachigen Ländern genannt werden, so köstlich?

Lisa Drayer, US-amerikanische Ernährungswissenschaftlerin, hat für CNN bei Experten nachgefragt.