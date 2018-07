Dieses Schokolade-Eis enthält die weltbesten Kakaobohnen

Liebhaber von Bitterschokolade haben es im Sommer schwer: Die meisten Schokolade-Eissorten kommen eher süß daher und werden mit Milch hergestellt. Lisa und Giorgio Leone wollten da etwas anderes in ihrem Slow Food-Eisssalon anbieten: Schokoladeeis, für das ausschließlich aus hochwertiger Schokolade verwendet wird. "Bei den Rohstoffen gehen wir keine Kompromisse ein, das halten wir auch bei Haselnüssen, Pistazien oder Milch so." In der Woche von 26. Juli bis 1. August 2018 gibt es daher mehrere Eissorten aus erlesener Bitterschokolade zu verkosten.

Auf der Suche nach erlesenen Kakaobohnen wurden sie bei einem italienischen Lieferanten fündig, der sich auf hochwertigsten Kakaos aus aller Welt spezialisiert hat. "Wir verwenden nur sogenannte Single-Origin-Kakaobohnen aus Afrika und Südamerika, die entweder von einer einzelnen Plantage oder einer Sorte stammen." Die sechs Sorten Schokolade wird in Form von 100-prozentiger Kakaomasse bezogen und direkt im Eissalon zu dunklem Schoko-Gelato verarbeitet - immer das gleiche Grundrezept mit wenig Zucker und gänzlich ohne Milch. "Eigentlich ist es dadurch ein Sorbet."