5 Tipps: So erkennen Sie naturbelassenes Eis

Eismacher Giorgio Leone verrät seine Insider-Tipps, wie man bei einem Eissalon sehr schnell merkt, was einen erwartet: „Wir haben auf unseren Reisen durch Süditalien, schon bevor wir selbst wussten, wie man Eis macht, einen Spürsinn für gute Eissalons entwickelt. Weil wir so gerne Eis essen und immer auf der Suche nach dem besten Eis des Ortes waren.“ Oft reicht schon ein kurzer Blick in Richtung Eisvitrine, um hochwertiges Eis von Massenware zu unterscheiden.