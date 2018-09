Diese Eis-Kreation passt perfekt in den Herbst

Eis schlecken geht bekanntlich immer - auch wenn die größte Sommerhitze vorbei ist. Warum sich also passend zum nahenden Herbst nicht einmal nicht nur im übertragenen Sinn an einem Eis "erwärmen"? Möglich ist dies etwa im Tradtions-Eissalon Tuchlauben, wo man die sizilianische Tradition aufgegriffen hat, Eis in ein Brioche zu füllen.