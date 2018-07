Neuer Trend in New York: Eis zum Frühstück

Briget Jones hat ein süßes Frühstück im Filmklassiker "Schokolade zum Frühstück" salonfähig gemacht und für Kinder könnte die erste Mahlzeit des Tages am liebsten immer aus Schoko bestehen - oder Eis. In New York ist das nun auch für Erwachsene Programm. Das Fastfood-Restaurant "Pasta Flyer" bietet wochentags ab 8 Uhr morgens ein Eis-Sandwich an: Auf ein Brioche-Brötchen Erdbeermarmelade sowie Vanille-, Schokoladen- und Erdbeereis. Das kleine Frühstücksdessert kostet dort umgerechnet etwa 4,20 Euro. Ursprünglich sollte der süße Snack nur morgens im Angebot sein. Aufgrund der großen Nachfrage wird er nun aber den ganzen Tag über angeboten.