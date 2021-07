Darauf hat die Welt nicht gewartet: Pokémon-Burger

Sie sind gelb, grün oder orange, haben Haare aus Brokkoli oder Ohren aus Tacos – die Australier verwandeln die digitalen Tierchen aus der Nintendo-Welt in bunte gefärbte Burger. Das Restaurant Down N'Out in Sydney entschied sich für das Nachbauen von Pikachu, Bulbasur und Charmander und verkauft nun täglich Pokeburgs.