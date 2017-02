Chagaccino Latte: Pilzpulver im Kaffee-Milchschaum

Und so schnell kann es gehen: Vergangenes Monat wollten alle den Unicorn Latte und jetzt lechzen Foodies nach einem Latte mit einem angeblichen Heilpilz namens Chaga.

Von Cappuccinos mit Erdbeer-Käsekuchen-Sirup bis zu Lebkuchengewürz-Soja-Lattes sind Kaffeehäuser in den USA wilde Kreationen inzwischen gewohnt. Aber beim Pulver des auch als Schiefen Schillerporlings bekannten Chaga-Pilzes betreten selbst Experten Neuland. "Es enthält einen starken, bitteren Biss aus Schokolade und Kaffee", erklärte Jason Widener vom Erewhon Market in Los Angeles.

Making #Chaga tincture. It's all in the booze https://t.co/s2AKFN2kPE pic.twitter.com/kJ6EXzLhwO