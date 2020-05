Ein Café für Literatur- und Fußballfans

Sag, das mit den Spieltischen, das gibt’s fast nirgends mehr“, erinnert Seniorchef Georg Hummel seine Tochter Christina, die das Café Hummel im Herzen der Josefstadt in dritter Generation führt. „Und das mit den gusseisernen Radiatoren von 1939 vergiss auch nicht. Die sind noch original.“

Hat sie auch nicht. Beim KURIER-Lokalaugenschein in der Josefstädter Straße berichtet die Chefin detailgenau vom sanften Umbau des Traditionskaffeehauses. „Selbst die Stammgäste sagen, dass das alte Flair erhalten geblieben ist.“ Die alten Luster blieben ebenso in Verwendung wie die Tischsockel, die Kleiderständer oder eben die Heizkörper . („Die funktionieren immer noch bestens“, versichert Herr Hummel.) Ebenfalls erhalten blieben die Spieltische für Poker, Schach und Co.