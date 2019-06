Ben & Jerry's: Kommt bald CBD-Eis in die Gefrierregale?

Produkte am Puls der Zeit: Dafür ist Ben & Jerry's bekannt. Man erinnere sich etwa an die Anti-Diskriminierungs-Aktion in Australien, mit der sich der Eishersteller 2017 für die flächendeckende Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe einsetzte. Oder das nussige Schokoladeneis im kunstvollen Protestbecher, mit dem man vergangenes Jahr gegen die Trump-Politik mobil machte.

CBD-Eis in der Pipeline

Nun springt Ben & Jerry's auf den nächsten Trend auf – und plant, ein CBD-Eis auf den Markt zu bringen. Auf Instagram verlautbarte das Unternehmen vergangene Woche, dass man an einer mit CBD-Öl versetzten Sorte tüftle.