Angst vor Clowns: Burger King legt sich mit McDonald’s an

Mit dem neuen Werbe-Spot von Burger King werden Fans von Horrorfilmen ihre Freude haben. Ab Freitag kommt das Filmsequel "Es Kapitel 2" in die Kinos und lässt die Achtziger wieder aufleben. Der Fastfoodriese Burger King nimmt den Kinostart zum Anlass für Gänsehaut bei Fastfood-Fans zu sorgen.

Mittels einer App bekommen Gäste, die sich in einer McDonald’s-Filiale befinden, eine Hilfe der anderen Art: Via Geotargeting sowie Facebook und Instagram erhalten sie die Aufforderung, das Kinomagazin in der McDonald's-Filiale aufzublättern.

Wer den Artikel zu "Es Kapitel 2" findet, muss die Burger King-App am Handy öffnen und auf die Kachel "Entkomme dem Clown" klicken.