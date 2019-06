Mehr Mineralstoffe in Trinkwasser

Im Test von stillen Mineralwässern zeigte sich auch, dass etliche Mineralwässer nur mit geringen Mengen an Mineralstoffen aufwarten. Nicht wenige unterbieten sogar den durchschnittlichen Mineralstoffgehalt der Trinkwasserproben im Test.

Rechtlich ist das in Ordnung. Seit einer EU-Harmonisierung von 1980 muss natürliches Mineralwasser keinen Mindestgehalt an Mineralstoffen mehr aufweisen. Früher waren es mindestens 1.000 Milligramm gelöste Mineralstoffe pro Liter.

Mineralwasser strapaziert Umwelt

Die meisten Mineralwässer sind in PET-Flaschen abgefüllt, einzelne auch in Glasflaschen oder Kartons. Die Herstellung sämtlicher Verpackungen, der Transport der Produkte vom Brunnen in den Handel und nach Hause, das Wiederverwerten und Entsorgen der Flaschen verbraucht Ressourcen und Energie.

Auch wenn sich die Ökobilanzen der Flaschentypen und Kartons voneinander unterscheiden und Umweltexperten klar zu Mehrweg- statt Einwegsystemen raten, bezeichnet das deutsche Umweltbundesamt Leitungswasser als das „umweltfreundlichste Getränk“.

Es erzeuge weniger als ein Prozent der Umweltbelastungen, die Mineralwasser verursacht. Wer Wasserflaschen einsparen möchte, kann Leitungswasser mit einem Wassersprudler zuhause aufsprudeln.

