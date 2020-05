Am Herd mit Wolfram Pirchner

1 kg Erdäpfel, je1 roter, gelber und grüner Paprika, 1 Zwiebel, 100 g Speck, 1 l Gemüsesuppe, Spritzer Essig, 2 Knoblauchzehen, 1 EL Paprikapulver, 1 TL Majoran, Kümmel, Salz, Pfeffer, Butterschmalz, 4 Zanderfilets, Rosmarin, Mehl, Pflanzenöl

Erdäpfel schälen und vierteln. Paprika entkernen, in daumengroße Stücke schneiden. Zwiebel und Speck klein würfeln, gemeinsam in etwas Butterschmalz anrösten. Paprikawürfel dazugeben, mit anschwitzen. Paprikapulver drüberstreuen, mit Essig ablöschen, mit Gemüsesuppe aufgießen. Mit zerdrücktem Knoblauch, Majoran, Kümmel, Salz, Pfeffer würzen. Aufkochen, Erdäpfel dazu, langsam weich kochen. Abschmecken. Inzwischen die Haut des Zanders einschneiden. Fisch mit Salz, Pfeffer, Rosmarin würzen, kurz ziehen lassen. Dann mit der Hautseite in Mehl tauchen, abschütteln, auf der Hautseite kräftig in Öl anbraten, wenden, langsam fertig garen. Eventuell mit in Butter geschwenkten Paprikastreifen und Lauchringen garnieren.