Am Herd mit Karl Ploberger

"Die wahre Köchin ist ja meine Frau." 14 Gartenbücher hat „Plo“ schon geschrieben, seine Frau immerhin vier Kochbücher. An Rezepte hält sich der Kreative so gut wie nie. "Ich schau, was es gibt, und das hau ich dann eini." Bei seinem Strudel heute geht er aber doch lieber auf Nummer sicher und verlässt sich auf die handgeschriebenen Notizen, die er zusammen mit den Zutaten aus einer großen Kühlbox holt. "Bereite dir das alles vor, hat sie gesagt." Flott steht der Strudel im Rohr. Für den Salat pflückt er ein paar Kräuter in meinem Garten und steckt sich dabei ein Ästchen Petersilie in den Mund. "Die macht den besten Atem." Blätter, Gurke, Paprika, roher grüner Spargel, Paradeiser, darüber Balsamessig, Rapsöl und für das Tüpfchen auf dem i feinstgehackte Karotten- und Selleriewürfelchen. Sehr g’schmackig, diese Mischung! Und auch der Strudel hält, was er versprach. Gleich macht der Medienprofi ein Foto mit dem Handy und schickt es seiner Frau. "Gelungen!" Im Birkenschatten genießen wir das leichte Sommeressen, bevor sich der Gärtner wieder auf in den Westen macht. Schöne Ferien!

SPINATSTRUDEL