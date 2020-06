Am Herd mit Mike Supancic

500 g Rindfleisch, 2 EL Mehl, Salz, Pfeffer, Olivenöl, 500 g Schinkenspeck, 0,75 l Rotwein, 700 ml Gemüsesuppe, 300 g geschälte Karotten, 300 g geschälte Sellerieknolle, 2-3 rote Paprika, 5 Schalotten, 6 Zehen Knoblauch, 250 g schwarze Oliven ohne Kern, 5 Sardellenfilets, 3-4 EL Kapern, 2 Lorbeerblätter, 5 Ästchen Rosmarin, etwas Petersilie

Gemüse putzen und in große Würfel schneiden, Schalotten und Knoblauch schälen und hacken. Fleisch in große Würfel schneiden, Speck in kleine, Oliven in Ringe. Fleisch salzen, pfeffern, mit dem Mehl vermischen. 1 EL Öl in einem Topf erhitzen, Speckwürfel darin mild anbraten, rausnehmen. Rindfleisch in der Pfanne anbraten, rausgeben. Noch 1 EL Öl in die Pfanne, Gemüse rein, 5 Minuten braten, raus. Wein angießen, auf die Hälfte einkochen. Suppe zugießen, nochmals etwas einkochen. Alle Zutaten dazugeben, zugedeckt ca. 30 Minuten köcheln lassen.