Am Herd mit Hanni Rützler

Vietnams

Hanni Rützler

Kenia

Unterwegs ist sie viel, die international gefragte Ernährungsexpertin, die unter anderem mit ZukunftsforscherMatthias Horx zusammenarbeitet. Sie schwärmt von in Teer-Sirup eingelegtem Hering, den sie in Finnland verkostet hat, von den Märkten, von knusprigen afrikanischen Raupen, die nach Erdnüssen schmecken. „Ich habe viele Abenteuer im Beruf“. Nebenbei lassen wir uns die weiche, in dicke Scheiben geschnittene Salami schmecken. Nein, Vegetarierin ist sie nicht, die, aber „irgendein Fleisch ess ich schon lang nimmer“. DerGeschmackssinn der gebürtigen Bregenzerin hat sich igewandelt. „Kässpätzle tun mir vielleicht seelisch gut, nicht aber physisch.“ Am Essen könne sie erkennen, wenn sie nicht liebevoll mit sich umgeht. „Ein Geschenk, dass ich das spüre.“ In ihrem „futurefoodstudio“ am Brunnenmarkt verschmelzen kulinarische Theorie und Praxis bei Seminaren und Workshops ineinander. Kürzlich hat hier eine türkische Mutter mit ihren Töchtern die Speisen ihrer Heimat für 50 Interessierte gekocht, demnächst wird es eine derartige „migration culinaire“ mit Gastköchen ausgeben. Inzwischen ist unser leichtes, feines Sommeressen fertig. Dazu ein Glaserl Veltliner. „Das ist es, was Essen kann: es bringt Leute zusammen.“