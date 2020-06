Am Herd mit Martin Strobl

Grüne

Basisteig: 250 g griffigesMehl, 2 Eier, 1 EL Öl, SalzNudeln: plus 50 g passierter SpinatRote: plus ein halbes Achterl Rote-Rüben-SaftGelbe: 2-3 EL Wasser

Mehl abwiegen und auf die Arbeitsfläche schütten. In der Mitte eine Mulde machen, eine Prise Salz dazu, Eier hineinschlagen, mit Gabel oder Finger kreisförmig in das Mehl einarbeiten. Öl und „Farbe“ dazugeben und kräftig mit den Handballen durchkneten, bis der Teig glatt ist (ca. 10 Minuten). Ist der Teig zu weich, Mehl dazu, ist er zu fest, mit nassen Händen kneten. In Klarsichtfolie wickeln, mindestens 1 Stunde im Kühlschrank rasten lassen. Mit einer Nudelmaschine auswalken und schneiden. Dabei wichtig: immer wieder mit Mehl bestauben, damit die Nudeln nicht zusammenkleben. In Salzwasser kochen, in Butter schwenken, Parmesan drüberreiben.