Am Herd mit Josef Pröll

Ehrlich gesagt konnte ich die Kochkünste des Josef Pröll gar nicht einschätzen. Nur, dass er gerne isst, das wusste ich von früheren Begegnungen in seiner Funktion als Landwirtschaftsminister. Sicherheitshalber erkundige ich mich bei einem meiner Lieblingsköche – Georg Kruder aus Zistersdorf – nach einem passenden Maibockrezept und stelle mich seelisch darauf ein, es wohl auch selbst umzusetzen. Auf die Minute genau läutet der Landesjägermeister, die Zutaten bringt er in zwei Sackerln mit. Vakuumierte, ausgelöste Rehrücken samt Mini-Lungenbraten, grüner Spargel, Walnüsse, Nussöl. Alles aus dem Weinviertel. Die (Un-)Kräuter für den Salat pflücken wir im Garten. Kurze Rezeptbesprechung, Pröll macht sich an die Arbeit. Spargel schälen. Nicht eine Spitze bricht ab. Nüsse aufschlagen. Eine springt vom Tisch, er hebt sie sofort auf. „Nichts vergeuden, was die Natur verschenkt.“ Die Schalen wirft er in den Holzofen. Ran ans Fleisch. Pröll streicht die zarten Rücken mit Gewürzen ein. Begeistert erzählt er von seinem Grillkurs bei Adi Matzek in Horn, nebenbei bekomme ich eine kleine Einführung in die Wildsprache. Das männliche Wildschwein heißt nicht Eber, sondern Keiler. Und: „Der Vater vom Reh ist nicht der Hirsch“. Nach dem Nussrösten reiche ich ihm eine Pfanne für das Fleisch. Er schaut mich fragend an und beschließt, die Nusspfanne weiterzuverwenden. „Es warad wengan abwaschn.“