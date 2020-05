Am Herd mit Kathi Wörndl

Talkshow

Sie macht sich an die Arbeit, während er mit Zeitung in den Garten verschwindet. Ehering runter, Masse durchkneten. „Kochen und Gartenarbeit, das macht man mit den Händen.“ Der Teig klebt an ihren Fingern. „Man muss das Kochen auch spüren, oder? Das ist ja das Tolle, das erdet einen.“ Daheim in Salzburg wohnt sie mit ihrer Familie in einem Haus mit Garten. „Die Heidi is’ halt so schlimm“, sagt sie und meint damit weder mich noch eine ihrer Töchter, sondern das zehn Monate alte Leonberger-Weibchen, das sich auch gern erdet, indem es den Garten umgräbt.Kathi schneidet die Erdbeeren sehr klein. Jetzt könnte man Orangensaft und Minze reingeben. Aber nachdem das Essen kindgerecht sein soll, würzt sie nur mit einer festen Prise Zucker. „I bin ein Bauchmensch, mach’ alles nach Gefühl.“ Auch bei ihrerin einem urigen Lokal in der Salzburger Altstadt, bei der sie mit prominenten Gästen plaudert. „In der Sendung ist alles möglich.“ Behutsam, aber beharrlich, rührt sie in der Pfanne. „Das Schlimmste sind zu helle Brösel.“ Schwups, ist es fertig, das flaumige Gabelfrühstück. Und jetzt weiß ich auch, wie sie das alles schafft: mit Freude und Leichtigkeit.