Ab 2019: Farbskala soll beim Lebensmittel-Einkauf helfen

Seit Jahren wird das Thema heftig diskutiert: Eine Ampelkennzeichnung auf der Vorderseite von Lebensmitteln, wo „Grün“ etwa für einen niedrigen und „Rot“ für einen hohen Fett- und Zuckergehalt steht. 2019 wird jetzt erstmals in Österreich ein großer Produzent schrittweise ein derartiges System einführen: Danone wird alle Lebensmittel mit einer fünfstufigen Farbskala auszeichnen – von dunkelgrün bis dunkelrot.

Bisher gibt es in Europa zwei freiwillige, unabhängige Systeme mit Ampelfarben: Ein Ampel-Logo in Großbritannien, das allgemein für Fett, für gesättigtes Fett, für Zucker und Salz je eine Farbe (grün, orange oder rot) vergibt, also insgesamt vier Kategorien pro Produkt. Und den französischen Nutri-Score, der mit einer von fünf Farbstufen (und einem Buchstaben von A bis E) eine Gesamtbewertung eines Produkts durchführt, ohne auf einzelne Nährstoffe (wie Fett, Salz und Zucker) einzugehen. In Frankreich wird dieses System offiziell empfohlen.