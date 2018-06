atz 31Steirereck fällt im Ranking der weltbesten Restaurants aus den "Top 10"

Selten trifft man wohl so viele Top-Köche aus aller Welt an einem Ort an: Auch bei der diesjährigen Preisverleihung der "World's 50 Best Restaurants" im spanischen Bilbao tummelte sich das "Who is who" der Branche von allen Kontinenten auf dem Red Carpet. Was nicht verwundert - schließlich gilt das erst 2002 erstmals durchgeführte Ranking mittlerweile als eines der wichtigsten der Branche. Auch wenn es vielleicht anders wirkt: Die Nominierten sind nicht locker, sondern ziemlich nervös, hat KURIER-Gourmetkritiker Florian Holzer vor Ort in Bilbao erfahren. Es gibt wenig zu gewinnen - aber viel zu verlieren.

Aus österreichischer Sicht gestaltete sich die diesjährige "Liste" wieder spannend: Wird es das " Steirereck", das es in den vergangenen Jahren neun Mal in Folge in die Top 50 geschafft hatte, heuer wieder? Gleich vorweg: Leider musste die Top-Gastronomen einen Abstieg verbuchen - nach dem zehnten Platz 2017 und dem neunten Platz 2016 wurde das Restaurant von Heinz und Birgit Reitbauer heuer nur mehr auf den 14. gereiht. Vor der Bekanntgabe sagte Birgit Reitbauer: "Wir sind dankbar für die zehn Jahre, die wir dabei sind."