50 Best Restaurants: Unterschiede zu Gault Millau und Michelin

Anders als klassische Restaurantguides

Und weil sie so anders ist als die klassischen Restaurantguides, ist die „Liste“ wahrscheinlich auch so erfolgreich: Restaurants oder Küchenchefs müssen sich nicht mehr Jahre- und Jahrzehnte-lang nach oben kochen, um die Top-Wertung von drei Sternen oder vier Hauben zu erlangen. In der 50-Best-Liste scheint es sogar ein bisschen vorteilhaft zu sein, neu, frisch, wild und jung auf dem Restaurantmarkt aufgetaucht zu sein. Das „Alo“ aus Toronto wurde etwa erst 2015 gegründet und schaffte es heuer immerhin schon in die Vorrunde der besten 51 bis 100 Restaurants, das kalifornische „SingleThread“ machte gar erst Ende 2016 auf und kam heuer nicht nur schon auf Platz 91, sondern wurde aufgrund seines attraktiven Konzeptes – Restaurant mit eigener Landwirtschaft – sogar mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.