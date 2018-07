5 Tipps: So erkennen Sie die echten "Wachauer Marillen"

Strahlendes Orange, saftig und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Süße und Säure: Marillen aus der Wachau gelten für viele Liebhaber dieser Steinfrüchte als die besten. Sie sind saftiger, aromatischer und haben einen höheren Pektinanteil, die sie ideal zum Einkochen für Marillenmarmelade machen. Heuer startete die Ernte durch die hohen Temperaturen im Mai um etwa zwei Wochen früher

Tipp 1: Die Sorte

In der Wachau wird traditionell die Sorte "Klosterneuburger" angebaut - das macht den Unterschied aus. Und natürlich das Klima, das den Marillenbäumen in der Wachau besonders behagt und aromatische Geschmacksausbildung begünstigt. Konkret sind es die recht großen Unterschiede zwischen Tag- und Nachttemperatur. Vor allem das Zusammentreffen mehrerer Klimabereiche zwischen pannonischem Klima, Einflüssen aus dem nördlichen Waldviertel sowie die direkte Nähe zur Donau machen die Wachauer Marille so schmackhaft.

Tipp 2: Das Gütesiegel

Doch viele Konsumenten sind verunsichert, da auch Marillenbauern und -händler aus anderen Regionen mitnaschen wollen. Schon seit 20 Jahren kenne man das Phänomen, dass Marillen anderer Sorten unter Namen wie "Donauprinzessin" oder schlicht als "Marillen aus der Region" angeboten werden, sagte Franz Reisinger, Obmann des Vereins "Wachauer Marille" in einem KURIER-Interview.