Alles Marille: Acht Rezepte für den Sommer

Marillenmarmelade

Es gibt unzählige Familienrezepte für diesen beliebten Frucht-Brotaufstrich. Haubenköchin Maria Rosenberger vom Hotel Restaurant Donauwirt in Weißenkirchen in der Wachau bereitet ihre Marmelade so zu:

Zutaten (pro kg Marillen): 500 g Kristallzuckeroder, 500 g Gelierzucker 2:1, 1 EL Zitronensaft, Marillenschnaps zum Verschließen der Gläser

Zubereitung: Die gewaschenen Marillen, sorgfältig putzen, entkernen und in Stücke schneiden. In einen Topf geben und langsam erhitzen und immer wieder umrühren. Den Zucker beigeben und unter ständigem Rühren aufkochen lassen. Will man in der Marmelade noch Fruchtstücke haben, dann die Marmelade nicht zulange kochen. Soll sie ein „Pürree“ sein, dann länger kochen und mit dem Stabmixer mixen. Unbedingt Gelierprobe machen! Doch sollte die Marmelade noch zu flüssig sein, einfach weiterkochen lassen.

Einmachgläser und alle Geräte, die mit der Marmelade in Berührung kommen, müssen sorgfältig ausgekocht werden! Die noch heiße Marmelade abfüllen. Auf die Marmelade 1 KL Marillenschnaps geben und anzünden. Die Gläser sofort verschließen. Durch die kleine Flamme entsteht ein Vacuum, welches sehr gut für die Haltbarkeit ist.

Tipp: Viele Marmeladeneinkocher schwören auf die besondere Note, die ein ordentlicher Schuss Rum oder Whisky ihrer Marmelade verleiht.