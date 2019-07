5 Rezept-Ideen für Wassermelonen

Zutaten für 4 Portionen: 2 unbehandelte Zitronen, Mark von 2 Vanilleschoten, 2 EL Zucker, 4 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer, 1 rote Zwiebel, 2 rosa Grapefruits, 4 reife Paradeiser, 1/6 Wassermelone (ca. 300 g), ½ Bund frischer Koriander.

Die Schale von einer unbehandelten Zitrone schälen und diese in feine Streifen schneiden. Früchte halbieren und den Saft auspressen. Zitronensaft und Schalenstreifen zusammen mit Zucker und Vanillemark bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten köcheln lassen. Anschließend den Sirup mit Olivenöl mit einem Mixer verquirlen. Dressing mit Salz und Pfeffer abschmecken und abkühlen lassen.

Zwiebel schälen und in Streifen schneiden. Grapefruit schälen, so dass auch das Weiße der Schale mitentfernt wird. Paradeiser waschen und den Stielansatz entfernen. Geschälte Grapefruit und Paradeiser in dünne Scheiben schneiden. Diese je nach Größe nochmals halbieren. Melonenschale und Kerne entfernen.

Melone in mundgerechte Stücke schneiden. Grapefruit, Paradeiser und Melonen mit den Zwiebelstreifen in eine Schüssel geben. Koriander abbrausen, trocken schütteln, Blätter abzupfen und dazugeben. Das Vanille-Zitronen-Dressing darübergießen und alles locker miteinander vermischen.