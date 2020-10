Einblicke in die 5-Sterne-Hotels: Wohnen in der Luxus-Suite

Im bestmöglichen Licht

Aber vor allem werden Interior Designer engagiert, die dafür sorgen, dass es ein einheitliches, stimmiges Farbkonzept gibt, eine Auswahl an hochwertigen Materialien sich wie ein roter Faden durch die Räume zieht. Das Beleuchtungskonzept sorgt dafür, dass die Einrichtung in das bestmögliche Licht getaucht wird. Wer genau hinsieht, erkennt, dass bei der Auswahl der Einrichtungsgegenstände darauf geachtet wurde, jeden Wunsch des Besuchers schon im Vorhinein zu erahnen: Seien es Kataloge der aktuellen Ausstellung oder eine Leuchte am Fenster für das Fotomotiv der nächtlichen Skyline. Soll ein Empfang gegeben werden? Kein Problem, ein Raum ist bereits für das Catering-Service reserviert.

Der rosarote Zuckerguss über all dem sind die stimmigen Accessoires und Kunstwerke, die den Räumen Wohnlichkeit verleihen. Sei es das kostbare Schachbrett, das schwere Whiskey-Glas-Set oder die opulente Vase, die den Strauß Hortensien so schön zur Geltung bringt. Oder das Gemälde an der Wand des Schlafzimmers, das so gut in diesen Raum passt, dass man hier noch besser schläft. All das sind Inspirationen für die eigenen Wohnräume. Nachmachen erwünscht.