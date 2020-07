Zuhause bei Laura Karasinski: Immer auf der Jagd nach Unikaten

Faible für Tradition

Die Faszination für Design vergangener Jahrzehnte zeigt sich nicht nur in Karasinskis Vorliebe für österreichische Traditionsmarken wie Thonet, Lobmeyr und Auböck sowie in den unzähligen Vintagestücken in ihrem Zuhause, sondern auch in der Wohnung selbst. Als „ältere Dame“ bezeichnet Laura Karasinski ihre Herrschaftswohnung, in der vor ihr eine Familie von Burgtheaterschauspielern residiert hat.