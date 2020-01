Schön gefaltet: Designer entwirft Faltenrock fürs Badezimmer

Das Badezimmer ist der Ort, an dem sie zum Vorschein kommen. Das Licht ist (gewollt) hell, der Spiegel groß. Und die Falten sind da. Wenn es allerdings nach dem italienischen Designer Paolo Ulian geht, sind sie nur dort, wo wir sie am liebsten haben: Weit weg von Gesicht und Hals. Trotzdem sichtbar, allerdings fein verarbeitet in den Möbelstücken des Raumes. Konkret: in das Waschbecken.