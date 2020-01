Avocado und Dackel? Kitsch ist wieder in - die Trends fürs Wohnzimmer

Was ist Memphis Milano?

In den 1980er Jahren hat eine Designergruppe um Ettore Sottsass in Mailand eine Gegenbewegung zur damaligen Designkultur gebildet. Das Ziel: Form statt Funktion in den Mittelpunkt des Entwurfs zu rücken, und zwar so farbenfroh und spielerisch wie möglich.

Entstanden sind Stücke wie gewellte, rosafarbene Wandspiegel und Bücherregale, dessen grün, gelb, blau, rot und orange Fächer sich in alle Himmelsrichtungen strecken.