Die schönsten Hotels der Welt

Leben, wo andere Urlaub machen. So lautet ein Hashtag in sozialen Medien wie Instagram und Facebook. Der grüne See in der Steiermark, die Lechtaler Alpen in Tirol oder das Dachsteinmassiv in Oberösterreich bieten eine tolle Fotokulisse – und das ist bei Weitem nicht alles. Neben einem unglaublichen Naturschauspiel halten hiesige Hoteliers auch in Sachen Komfort, Interieur und Architektur das Niveau hoch.

Sebastian Schoellgen, Martin Nicholas Kunz und Jürgen Salzer sind für ihr Buch „Best Unique Hotels & Retreats – Eighty Four Rooms“ um die ganze Welt gereist. Von Tansania und Kenia über die Fidschi Inseln und Mauritius bis hin nach Abu Dhabi, Costa Rica und Kalifornien haben die drei Autoren die renommiertesten Hotels besucht.