Modedesignerin: „Ich bin kein Einrichtungsfetischist“

2016 hat Modedesignerin und Model Jana Wieland ihr gleichnamiges Modelabel gegründet. Dafür kreiert sie Damenmode mit bewegten Formen, die den weiblichen Körper sanft in Eleganz einhüllen. Oversize und PyjamaReferenzen sind wiederkehrende Merkmale der Kollektionen. Produzieren lässt die Designerin unter fairen Bedingungen in der Ukraine und in Österreich. Erhältlich sind die Kleidungsstücke in Shops wie Nachbarin oder Unikatessen sowie in Boutiquen in Japan un Berlin. Für ihr Schaffen hat Wieland 2018 den Modepreis der Stadt Wien erhalten.

www.janawieland.at