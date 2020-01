Künstler Michael Wegerer: „Das Sieb ist mein Pinsel“

Vom Gewichtheber zum Glaskünstler. Der Lebenslauf von Michael Wegerer ist ungewöhnlich. Seine Interessen vielfältig. „Bis zu meinem 30. Geburtstag war ich sechs Mal österreichischer Staatsmeister im Gewichtheben“, erzählt Wegerer. Finanziert hat er sich den Sport mit seinem Beruf als Elektrotechniker.

Danach hat Michael Wegerer die Drückbank gegen die Druckgrafik getauscht und an der Universität für angewandte Kunst in Wien und am Royal College of Art in London studiert.