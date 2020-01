Kommandozentrale im Vorraum: Für den Überblick daheim

Organisation ist in den eigenen vier Wänden alles – vor allem, wenn viele Menschen, eine große Familie, gemeinsam unter einem Dach wohnen. Martha Stewart, US-amerikanische Fernsehmoderatorin, Fernsehköchin, Unternehmerin und Autorin zeigt in ihrem „Handbuch für fast alles“, wie alle Bereiche eines Hauses oder einer Wohnung durchdacht organisiert werden können. Für einen Eingangsbereich, der Bewohner und Gäste entsprechend empfangen soll, empfiehlt sie Ordnungssysteme. Das kann ein Multifunktionsschrank (Garderobe, Schuhschrank und Stauraum in einem) sein. Haken für Jacken, Schals und die Hundeleine sind praktisch. Sind Kinder im Haushalt, sollten einige in ihrer Höhe angebracht werden.

Ordnungssysteme

Körbe helfen dabei, große und kleine Gegenstände (Regenschirme, Mützen, Sonnenbrillen, Kleingeld) in passenden Behältern aufzubewahren. „Sie können jedem Familienmitglied eine Box zuweisen oder jeder Kategorie einen eigenen Behälter: Sport, Haustiere, etc“, so die Autorin. Weiters braucht es im Vorraum eine Fläche zur Ablage von Taschen und Einkaufstaschen. Das können Wandtischchen sein, Sideboards, Regale oder eine Truhe. Eine Sitzgelegenheit lässt den Eingangsbereich nicht nur freundlicher wirken, sie hat auch einen praktischen Zweck. So kann man sich beim An- und Ausziehen von Schuhen hinsetzen.

Stauraum