Handwerk: Aus alten Wiener Fliesen werden neue Möbelstücke

Das Unternehmen „House of Q“ hat Benedicte Querton vor einem Jahr gegründet. Ihre Designobjekte stellt sie im interdisziplinärem Atelier Mooi, Rembrandtstraße 31 in Wien-Leopoldstadt, her. „Viele Kunden kommen aber auch direkt ins Atelier, um sich Fliesen und Holzarten selbst auszusuchen“, erzählt Benedicte Querton.

Die Wohnaccessoires aus alten Wiener Fliesen sind aktuell in zwei Wiener Geschäften zu finden – und zu kaufen: die Tische im „Pop Shop“ in der Stiegengasse 16 in Mariahilf, die gesamte Produktlinie gibt es bei „The Viennese Guy“ in der Wiedner Hauptstraße 113 in Margareten.