Schnell aufräumen mit diesem schönen, stummen Diener

Innerhalb weniger Wochen stand fest, in welches Kleid der auferstandene Diener gehüllt werden soll. Zuerst entstand der Messing-Diener, 2019 der Stählerne – in vier verschiedenen Farben. Das Faltwerk, das Funktion und Skulptur vereinen will, folgt dem Vorgänger-Klassiker der Haushaltsobjekte: dem Wäscheständer.



Auch ihn hat die Berliner Designerin Friederike Delius nach der Devise entwickelt, Haushaltsobjekte nicht länger verstecken zu wollen, sondern als kunstvollen Teil des täglichen Lebens zu etablieren.