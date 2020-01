Joseph Kornhäusel: Erbauer von Wiens ältestem Hochhaus

„ Kornhäusel vermochte es, den Rahmen für die Lebensart seiner Zeit und für die Bedürfnisse seiner Klientel ideal zu gestalten“, fasst Kunsthistorikerin Bettina Nezval, die Joseph Kornhäusel zum 150. Todestag eine Publikation gewidmet hat, zusammen.

Zwischen den Epochen

Kornhäusel – oft in einem Atemzug mit Biedermeier genannt – schaffte es, zwischen den Stilrichtungen und -epochen zu balancieren. Klassizismus, Historismus, Empire – so richtig zuordnen lässt sich Joseph Kornhäusels Stil nicht. Was ihn jedoch reizte, waren monumentale Bauten wie Lustschlösser und Theater.

Eines seiner bekanntesten Werke ist das 1823 erbaute Schloss Weilburg am Beginn des Helenentals bei Baden, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Bauherr war einst einer der berühmtesten Feldmarschälle der Monarchie, Erzherzog Karl, der das Lustschloss als Hochzeitsgeschenk für seine Gattin in Erinnerung an deren deutsche Heimat in Auftrag gab.