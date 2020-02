Das sind die fünf Wohntypen der Österreicher: Welcher sind Sie?

Sie hat sich bewusst für dieses Lebenskonzept entschieden. Die Wohnbedürfnisse der Nestbauer zeichnen sich auch durch Individualität und starken Naturbezug aus. "Während des Studiums in Innsbruck habe ich im Studentenwohnheim gewohnt. Das hat mich oft eingeengt", so Pfaffinger. Umso mehr schätzt sie den Freiraum, den sie jetzt hat.

2. Zwischen den Welten

Anja Aichinger weiß: "Der Wunsch, angebunden zu sein, die gut ausgebaute Infrastruktur nutzen zu können und gleichzeitig in Garten und Natur zu leben, ist für viele Menschen das Optimum." Besonders deutlich wird der Wunsch nach mehr Grünflächen in Wien: 25 Prozent wollen ein Haus am Stadtrand, weitere 21 zumindest eine Wohnung im Grüngürtel.

"Häufig sind Kinder der Grund, um an den Stadtrand zu ziehen", sagt Deinsberger-Deinsweger. Sie sollen im Grünen und mit Naturbezug aufwachsen können. "Trotzdem gibt es die Anbindung nach vorne in die Stadt", erklärt der Wohnpsychologe weiter. In die Stadt pendelt man, um zu arbeiten und Kultur zu konsumieren, während der Garten das Grünbedürfnis stillt. So war es auch bei Ursula Röck (40).