Die Pinguine sind los: Designer setzen bedrohte Tierart in Szene

Sie werden 130 Zentimeter groß, scheinen in ihrem frackartigen Federkleid immer für einen eleganten Anlass gekleidet und erheitern jedes noch so skeptische Gemüt. Pinguine verbreiten gute Laune. Doch zu lachen oder gar zu feiern gibt es für die flugunfähigen Vögel und ihre menschlichen Bewunderer nichts mehr. Denn sie sind vom Aussterben bedroht.

Allein in den letzten 50 Jahren ist der Bestand um 60 Prozent gesunken. Der Klimawandel bedroht ihren Lebensraum – das Packeis der Antarktis – dermaßen, dass Pinguine aktuellen Berechnungen zufolge bis zum Ende des Jahrhunderts ausgestorben sein werden.