Architekt Josef Frank wusste in den 30ern: Kitsch braucht Platz

Was wäre wenn ... hätte sich Franks Stil dann in Österreich genauso durchgesetzt wie in Schweden?

Hackenschmidt: Die Möbelgestaltung unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg war noch sehr stark an die Zwischenkriegszeit angelehnt, Franks Arbeit war da noch deutlich zu erkennen. Es ist aber in Österreich nicht gelungen auf breiter Basis eine Marke für gutes Design auszubilden, wie in Skandinavien.