Wandfarbe: Kontraste oder Ton in Ton

Danach geht es an die Textilien, das passende Sofa, die Stühle und mehr. Erst dann sind die Wände und Türen an der Reihe. „Studieren Sie Farbkarten und Tapetenmuster“, empfiehlt die Farbkuratorin. Zum Schluss geht es an die Wahl der passenden Teppiche. Für das Entree rät sie zu hellen jedoch nicht zu nüchternen Farbtöne. Ideal ist es, wenn ein Kontrast zwischen hellen Wänden und dunkleren Einbauen geschaffen werden kann. Die Küche ist in der Regel der hellste Raum: Wände und Holzeinbauten sollten in derselben Farbe gestrichen werden, das lässt den Raum größer wirken.

Kreidig, matt oder glänzend