Blick ins Schlafzimmer: Sieben aktuelle Trends

Der Wäscheständer. Das ist die Antwort von Interieur Expertin Anke Stern auf die Frage, was nichts im Schlafzimmer verloren hat. „Und der Fernseher“, fügt sie hinzu. Aber das sei Geschmackssache. Tatsächlich geht der Trend in Richtung Ruhe und Entspannung im Schlafzimmer – und herumhängende oder -liegende Kleider zerstören diese Idylle. Was außerdem im Schlafzimmer wichtig ist, erklärt sie und drei weitere Innenarchitektinnen im IMMO-Gespräch.

1. Kein Kleiderkasten, dafür Lese-Ecken

Während die Garderobe also in die – optimalerweise begehbare – Ankleide wandert, entsteht Platz für Neues. „Das Schlafzimmer ist nämlich nicht mehr nur Schlafstätte, es bekommt wohnlichen Charakter“, weiß Stern. Mit Schminktischen, Lese-Ecken oder stummen Dienern kreieren Bewohner und Innenarchitekten einen Ort zum Relaxen. Stern: „Hier soll es ästhetisch schön, entspannend und gleichzeitig so simpel wie möglich gestaltet sein.“