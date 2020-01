Jungdesigner Mark Braun: „Gegen Staubfänger hab’ ich was“

KURIER: Herr Braun, Sie sind Industriedesigner, aber auch gelernter Tischler. Wie viel entsteht bei Ihnen noch in Handarbeit?

Mark Braun: Ich habe eine Studiostruktur inklusive Werkstatt, in der die Ideenfindung teilweise stattfindet. Wir gehen nicht grundsätzlich in die Werkstatt, dort entsteht also nicht alles, aber es ist ein wichtiger Teil der Arbeit.

Macht es Ihnen noch Spaß, selbst handwerklich tätig zu sein?

Na klar. Das Einzelstück ist herausfordernd und das macht Spaß, aber ich habe nicht mehr so viel Zeit dafür. Die Firmenstruktur muss so zurechtgelegt sein, dass das Handwerk integriert werden kann, ansonsten stimmt die Handschrift nicht mehr und es geht in Richtung kreative Leitung.