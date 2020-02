Virales Foto zeigt Vater: So schmerzhaft kann Stillen sein

Wenn sich Mama und Kind beim Stillen noch nicht so gut aufeinander eingestellt haben, die Brustwarzen wund sind oder es zum Milchstau in der Brust kommt, kann das Schmerzen bei der Mutter verursachen. Wie unangenehm Stillen sein kann, können sich Väter nicht vorstellen.

Auch der US-Amerikaner Ronnie Dunston konnte die Beschwerden, unter denen Mütter leiden, bisher nicht nachvollziehen. Der Vater aus dem US-Bundesstaat Maryland hatte "keine Ahnung", wie viel Kraft Babys beim Saugen an der Brust entwickeln, schrieb er kürzlich auf Instagram und Facebook.

Obwohl seine Ehefrau und Mutter der gemeinsamen Tochter bereits des Öfteren über Schmerzen beim Anlegen des Kindes geklagt hatte.

"Blutsaugender Dracula"

Als Dunston kürzlich Töchterchen Dunston betreute – seine Partnerin war gerade im Fitnessstudio – verlangte das Kind plötzlich nach Nahrung. "Also trug ich sie nach unten, um eine Flasche zu machen. Während wir darauf warteten, dass sich die Flasche erwärmt, stand ich ohne Hemd da und Nubia lag auf meiner Schulter. Sie begann ihren Kopf verrückt zu bewegen und an meinem Schlüsselbein zu saugen. (…) Sie verwandelte sich in eine Art blutsaugenden Dracula."