Mann gibt väterlichen Rat auf Youtube und hat plötzlich Millionen Follower

Innerhalb weniger Wochen schaffte es der US-Amerikaner Rob Kenney, dass fast zwei Millionen Menschen seinen Youtube-Kanal abonnieren. Und dabei macht er scheinbar nichts, als formlose kurze Clips ins Netz zu stellen, die ihn bei alltäglichen Aufgaben zeigen. Jedoch - so selbstverständlich sie für viele auch sein mögen, für andere stellen sie eine große Herausforderung dar.

Papa weiß Rat

Normalerweise würde man wohl seinen Vater um Rat fragen, wenn man mit dem Binden des Krawattenknotens überfordert ist - was jedoch, wenn man ohne aufwachsen musste? Dann surft man von nun an eben Kenneys Account "Dad, how do i?" (dt.: "Papa, wie mache ich...?") an. Seine lebenswichtigen Tipps und Tricks will dieser hier alljenen zur Verfügung stellen, die niemand haben, den sie fragen konnten oder können - und das kommt gut an.