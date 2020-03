Frau kümmerte sich zwei Jahre lang rührend um Pflanze - aus Plastik

Wer kennt das nicht: Die Nachbarin, Freundin, oder Mitbewohnerin fährt in den Urlaub und bittet darum, die hilfsbedürftigen Pflänzchen zu gießen. Wenn dann in unbekanntem Terrain ein Kuckucksgrün aus Plastik dabei ist, kann es schon mal passieren, dass ein solches ausversehen mitgegossen wird. So weit, so unspektakulär. Australierin Caelie Wilkes jedoch, kümmerte sich geschlagene zwei Jahre lang um eine "Echeveria", eine Sukkulente, aus Plastik. Das etwas nicht stimmt, bemerkte sie erst beim Umtopfen.