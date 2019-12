"Fahre zu Freund": Twitter-Userin erklärt, warum sie Taxi-Fahrer belügt

Ende 2018 sorgte eine Liste an Sicherheitsvorkehrungen, die Frauen treffen, um sich im Alltag vor Übergriffen zu schützen, für Aufsehen im Internet. Die Liste stammt aus dem Buch "The Macho Paradox: Why Some Men Hurt Women And How All Men Can Help" des US-amerikanischen Filmemachers, Autors und Pädagogen Jackson Katz. Virale Verbreitung fand sie damals via Facebook.